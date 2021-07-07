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Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси в выдаче Валерия Цепкало

07.07.2021 18:01 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало. Об этом проинформировала пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука, сообщает латвийское издание LETA.

"Такое решение было принято 28 июня", - сказала Эйдука. Дополнительных комментариев по данному вопросу не было.

Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси в выдаче Валерия Цепкало

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что Рига должна отклонить запрос Минска об экстрадиции Цепкало, назвав такую просьбу "открытой попыткой расправы". Схожую позицию прежде также выразил министр юстиции республики Янис Борданс.

Напомним, в феврале Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в адрес Генеральной прокуратуры Латвии просьбу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ПВТ и экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 УК.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало. Об этом проинформировала...
 
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