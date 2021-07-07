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Генпрокуратура Латвии отказала Беларуси в выдаче Валерия Цепкало
07.07.2021 18:01 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало. Об этом проинформировала пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука,
"Такое решение было принято 28 июня", - сказала Эйдука. Дополнительных комментариев по данному вопросу не было.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что Рига должна отклонить запрос Минска об экстрадиции Цепкало, назвав такую просьбу "открытой попыткой расправы". Схожую позицию прежде также выразил министр юстиции республики Янис Борданс.
Напомним, в феврале Генпрокуратура Беларуси
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Генеральная прокуратура Латвии отказала Беларуси в экстрадиции бывшего претендента на пост президента Валерия Цепкало. Об этом проинформировала...
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