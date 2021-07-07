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Литва симметрично сокращает дипломатическое представительство Беларуси в стране
07.07.2021 18:01 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В ответ на "продолжающиеся, систематические и недружественные действия Республики Беларусь в отношении Литвы" 7 июля временный поверенный в делах посольства Беларуси был вызван в министерство иностранных дел Литвы,
"Решением правительства Литовской Республики до полуночи 12 июля дипломатический состав посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника (для выполнения консульских функций), могут остаться не более 3 сотрудников посольства для административных и технических функций", - говорится в сообщении.
Во время встречи представителю белорусского посольства также выражен протест против продолжающихся нарушений прав и свобод человека в Беларуси, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ, озвучено требование немедленного освобождения всех политических заключенных и других незаконных задержанных и прекращения их содержания под стражей, а также остановки потоков нелегальной миграции через Беларусь.Напомним, накануне МИД Беларуси
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В ответ на "продолжающиеся, систематические и недружественные действия Республики Беларусь в отношении Литвы" 7 июля временный поверенный в делах посольства...
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