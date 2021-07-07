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Латвия отказалась выдавать Минску Валерия Цепкало

07.07.2021 18:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура Латвии отказала беларуской стороне в экстрадиции Валерия Цепкало.



Как сообщила агентству LETA представитель ведомства, решение было принято 28 июня. Дополнительных комментариев латвийское ведомство не дало.

По законам Латвии, власти страны имеют право не выдавать лиц, если их выдача сопряжена с политическим преследованием. 

Также экстрадиция не допускается, если запрос о ней подразумевает преследование лица из-за его политических убеждений.
 
 
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Генпрокуратура Латвии отказала беларуской стороне в экстрадиции Валерия Цепкало.
 
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