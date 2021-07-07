Латвия отказалась выдавать Минску Валерия Цепкало









Как сообщила агентству LETA представитель ведомства, решение было принято 28 июня. Дополнительных комментариев латвийское ведомство не дало.





По законам Латвии, власти страны имеют право не выдавать лиц, если их выдача сопряжена с политическим преследованием.





Также экстрадиция не допускается, если запрос о ней подразумевает преследование лица из-за его политических убеждений.



