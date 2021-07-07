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"Террористу" Роману Протасевичу разрешили пользоваться интернетом. Или заставили?

07.07.2021 18:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Роман Протасевич, находясь под домашним арестом, завел твиттер.

"Я потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете", — говорит он на видео.



Напомним, Роман Протасевич является подозреваемым по нескольким статьям УК, сейчас он находится под домашним арестом.

Домашний арест — это изоляция обвиняемого от общества, но находится он не в следственном изоляторе, а дома, а если нет своего жилья — на съемной квартире. Ему могут запретить выходить из дома вообще или в определенное время, использовать средства связи, в том числе интернет, получать и отправлять письма, принимать у себя дома гостей (даже родственников), пишет tutby_official.

Что именно запрещать, решает следователь. Но как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениться информацией по уголовному делу. Известно, что с адвоката Протасевича взяли подписку о неразглашении.

Бывшей политзаключенной Ирине Халип на домашнем аресте не разрешали даже подойти к окну. Юлии Чернявской, которая проходит по делу TUT.ВY, следователь не разрешил пользоваться средствами связи, она даже не может позвонить пожилой матери и дочери, которая живет за границей.

Обвиняемых могут контролировать при помощи электронных браслетов, также они обязаны отвечать на контрольные звонки и приезжать по вызову представителей силовых ведомств, которые осуществляют надзор за их поведением. В доме может быть установлено наблюдение или охрана.

Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом в съемной квартире постоянно находились оперативники.
 
 
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Роман Протасевич, находясь под домашним арестом, завел твиттер.
 
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