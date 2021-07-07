Даже ЕАБР ожидает ослабления белорусского рубля из-за санкций

"В первой половине этого года значительную поддержку динамике курса белорусского рубля оказало увеличение объемов экспорта на фоне активного восстановления мировой экономики и экономики стран - основных торговых партнеров Беларуси.





Однако во втором полугодии мы ожидаем, что этот импульс значительно снизится на фоне введенных ограничений (западные санкции - ИФ), которые могут сказаться на экспорте, а также на фоне завершения восстановления экономик стран - основных торговых партнеров, в первую очередь, России", - заявил руководитель Центра странового анализа дирекции ЕАБР по аналитической работе Алексей Кузнецов в ходе онлайн-брифинга в среду.





"Снижение импульса поддержки со стороны внешнего сектора может оказать дополнительное давление на курс белорусского рубля во втором полугодии", - подчеркнул Кузнецов.





В базовом прогнозе ЕАБР для Беларуси на 2021 год среднегодовой курс прогнозируется на уровне Br2,6/$1, отметил он.





Эксперт также отметил, что ожидаемое ослабление белорусского рубля окажет проинфляционное влияние.





"Помимо действующих внешних факторов, во втором полугодии может добавиться курсовой фактор, в случае, если ситуация будет развиваться в рамках базового прогноза. Также введение ограничений (т.е. западных санкций - ИФ) увеличило неопределенность развития экономики, а это, в свою очередь может повлиять на инфляционные ожидания, которые сейчас и так находятся на повышенном уровне. Соответственно, они могут и дальше оказывать давление на рост потребительских цен", - пояснил Кузнецов.





"В наш базовый сценарий прогноза заложено введение ограничительных мер и мы прогнозируем развитие инфляции на уровне 9% до ноября с замедлением годовых темпов роста до 8,7% на конец года", - сообщил он.





На фоне сохранения высокой инфляции, по оценке экспертов ЕАБР, Нацбанк Беларуси к концу текущего года может повысить ставку рефинансирования до 9-10% с текущих 8,5%.





Совет ЕС 24 июня официально принял беспрецедентное решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит.





Вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.





21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании.





С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.





Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.





В ближайшее время ожидается принятие уже 5 пакета санкций ЕС.