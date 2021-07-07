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Даже ЕАБР ожидает ослабления белорусского рубля из-за санкций
Источник материала: Партизан
Курс белорусского рубля во втором полугодии может заметно ослабиться на фоне введенных в конце июня западных санкций, считают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).
"В первой половине этого года значительную поддержку динамике курса белорусского рубля оказало увеличение объемов экспорта на фоне активного восстановления мировой экономики и экономики стран - основных торговых партнеров Беларуси.
Однако во втором полугодии мы ожидаем, что этот импульс значительно снизится на фоне введенных ограничений (западные санкции - ИФ), которые могут сказаться на экспорте, а также на фоне завершения восстановления экономик стран - основных торговых партнеров, в первую очередь, России", - заявил руководитель Центра странового анализа дирекции ЕАБР по аналитической работе Алексей Кузнецов в ходе онлайн-брифинга в среду.
"Снижение импульса поддержки со стороны внешнего сектора может оказать дополнительное давление на курс белорусского рубля во втором полугодии", - подчеркнул Кузнецов.
В базовом прогнозе ЕАБР для Беларуси на 2021 год среднегодовой курс прогнозируется на уровне Br2,6/$1, отметил он.
Эксперт также отметил, что ожидаемое ослабление белорусского рубля окажет проинфляционное влияние.
"Помимо действующих внешних факторов, во втором полугодии может добавиться курсовой фактор, в случае, если ситуация будет развиваться в рамках базового прогноза. Также введение ограничений (т.е. западных санкций - ИФ) увеличило неопределенность развития экономики, а это, в свою очередь может повлиять на инфляционные ожидания, которые сейчас и так находятся на повышенном уровне. Соответственно, они могут и дальше оказывать давление на рост потребительских цен", - пояснил Кузнецов.
"В наш базовый сценарий прогноза заложено введение ограничительных мер и мы прогнозируем развитие инфляции на уровне 9% до ноября с замедлением годовых темпов роста до 8,7% на конец года", - сообщил он.
На фоне сохранения высокой инфляции, по оценке экспертов ЕАБР, Нацбанк Беларуси к концу текущего года может повысить ставку рефинансирования до 9-10% с текущих 8,5%.
Совет ЕС 24 июня официально принял беспрецедентное решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит.
Вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.
21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании.
С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.
Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.
В ближайшее время ожидается принятие уже 5 пакета санкций ЕС.
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Курс белорусского рубля во втором полугодии может заметно ослабиться на фоне введенных в конце июня западных санкций, считают эксперты Евразийского банка...
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