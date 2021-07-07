ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

07.07.2021 18:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Она разместилась на территории местной гимназии и стала частью проекта «Спорт для всех» при поддержке Президентского спортивного клуба.

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

На площадке есть современные снаряды для занятий воркаутом, установлен комплекс Urbanball. Особое внимание уделили безопасности: площадка для активных игр с ограждением, сделано мягкое покрытие.

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Первыми ее оценили профессионалы. Во время открытия прошли показательные выступления на турниках и мастер-классы.

Дмитрий Лукашенко: на проспекте Победителей появится 4 площадки для стритбола

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для агрогородка Лошница, я уверен, это событие. И это событие останется в памяти надолго, как и сама площадка, на которой будут наши дети (и не только дети) заниматься спортом. Мы для себя приняли решение в области максимально двигаться в такие небольшие пункты, небольшие райцентры, чтобы люди себя чувствовали ничем не хуже, чем жители крупных городов.

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Евгений Лысковец, ученик Лошницкой гимназии:
Здесь очень много разного – от брусьев до турников и всяких других элементов. Сразу я обратил внимание на приятный цвет, он не бросается в глаза и не слишком яркий. И покрытие очень мягкое.

Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие

Благоустройство площадки продолжится: здесь появятся скамейки и отдельная зеленая зона. Думают также над открытием футбольного поля, территория позволяет. К слову, такие спортивные площадки будут появляться и дальше по всей стране. Следующий объект откроют в Сморгони. Строительство уже начали.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она разместилась на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва симметрично сокращает дипломатическое представительство Беларуси в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by