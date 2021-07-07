|
Александр Турчин на открытии воркаут-площадки: для агрогородка Лошница, я уверен, это событие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она разместилась на территории местной гимназии и стала частью проекта «Спорт для всех» при поддержке Президентского спортивного клуба.
На площадке есть современные снаряды для занятий воркаутом, установлен комплекс Urbanball. Особое внимание уделили безопасности: площадка для активных игр с ограждением, сделано мягкое покрытие.
Первыми ее оценили профессионалы. Во время открытия прошли показательные выступления на турниках и мастер-классы.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Евгений Лысковец, ученик Лошницкой гимназии:
Благоустройство площадки продолжится: здесь появятся скамейки и отдельная зеленая зона. Думают также над открытием футбольного поля, территория позволяет. К слову, такие спортивные площадки будут появляться и дальше по всей стране. Следующий объект откроют в Сморгони. Строительство уже начали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Современную площадку открыли в агрогородке Лошница Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она разместилась на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)