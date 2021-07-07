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Латвия отказала властям Беларуси в экстрадиции Валерия Цепкало
07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О причинах отказа Генпрокуратура Латвии дополнительных комментариев не предоставляет.
Такое решение было принято 28 июня, сообщает агентство
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Рига должна отклонить запрос Минска об экстрадиции Цепкало, назвав такую просьбу «открытой попыткой расправы».
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О причинах отказа Генпрокуратура Латвии дополнительных комментариев не предоставила.
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