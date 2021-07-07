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Латвия отказала властям Беларуси в экстрадиции Валерия Цепкало

07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О причинах отказа Генпрокуратура Латвии дополнительных комментариев не предоставляет.

Такое решение было принято 28 июня, сообщает агентство LETA со ссылкой на слова пресс-секретаря Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что Рига должна отклонить запрос Минска об экстрадиции Цепкало, назвав такую просьбу «открытой попыткой расправы».

 

 
Теги: Минск
 
 
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О причинах отказа Генпрокуратура Латвии дополнительных комментариев не предоставила.
 
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