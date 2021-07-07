Литва отгородится от Беларуси «армейским спиральным барьером»

Литва использует армейский спиральный барьер в качестве дополнительного средства, призванного предотвратить пересечение нелегальными мигрантами белорусско-литовской границы, сообщила на пресс-конференции 7 июля премьер-министр страны Ингрида Шимоните.



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«Мы рассматриваем процесс [увеличения потоков нелегальной миграции] как гибридную агрессию, которая направлена не против Литвы, а против всего Евросоюза, — цитирует чиновницу балтийское информагентство BNS . — Причиной стала принципиальная позиция всего ЕС, включая Литву, в отношении фальсификации результатов выборов [в Беларуси], репрессий против гражданского общества и правозащитников».

По словам Шимоните, органы власти Беларуси принимают «как активное, так и пассивное участие в организации потоков нелегальных мигрантов». «Условия для пересечения границы создаются сознательно, — сказала она. — И за этим мы видим цель: нанести ущерб нашему государству, дестабилизировать ситуацию, особенно с учетом предстоящих военных учений "Запад". Это дополнительный контекст, который необходимо учитывать».

Шимоните заявила, что для контроля за ситуацией на границе будут задействованы военные. «Также будет начата установка дополнительного физического барьера, который размежует Литву и Беларусь. Это будет знаком и сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — подчеркнула глава литовского правительства.

На вопрос, какие функции будет выполнять армия на границе, она ответила: «Армия точно не будет стрелять». По словам премьер-министра, физические силы пограничной службы ограничены, поэтому военные образуют вместе с ними «двойной заслон». «Сейчас мирное время, и армия выполняет функции, которые предусмотрены для мирного времени», — подчеркнула она.

С начала года на границе с Беларусью перехвачено 1416 нелегальных мигрантов — в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год (81).