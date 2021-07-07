|
Литва сокращает до минимума посольство Беларуси в Вильнюсе
Источник материала: АФН
Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси.
Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву. Персонал посольства РБ сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников, передает Delfi.
Таким образом, власти Литвы ответили на решение режима Лукашенко сократить до минимума литовское посольство в Минске в связи "недружественными, нагнетающими конфронтацию инициативами Литвы в отношении Беларуси". Речь о решении литовских властей предоставить офису Светланы Тихановской дипломатический статус.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)