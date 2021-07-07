ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите на маршрут: чтобы попасть на матч Лиги чемпионов "Шахтер" использовал российскую компанию

07.07.2021 18:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Солигорский "Шахтер" сегодня в 20.00 проведет стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против разградского "Лудогорца".

Поскольку белорусским авиакомпаниям запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза, клуб заказал чартерный перелет у российской авиакомпании "S7 Airlines" на самолете "Airbus A-319".

Из Минска делегация отправилась в Варну, после чего совершила двухчасовую поездку на автобусе до гостиницы в Разграде, сообщает пресс-служба клуба.

Перелет в Болгарию проходил в обход Украины, где действует запрет на пролеты российских воздушных судов, зато через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский "Шахтер" сегодня в 20.00 проведет стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против разградского "Лудогорца".
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия отказала властям Беларуси в экстрадиции Валерия Цепкало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by