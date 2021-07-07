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Правительство ФРГ требует незамедлительного освобождения Бабарико

07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Германия резко осудила судебный приговор Виктору Бабарико и потребовала его немедленного освобождения.

Это был «политически мотивированный процесс», противоречащий всем правовым принципам, и «незаконный приговор», заявила в среду, 7 июля, заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, сообщает DW.

По ее словам, правительство ФРГ стоит на стороне белорусского народа в его «мужественном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению».

Ранее с осуждением приговора выступил Евросоюз и потребовал «немедленного и безусловного освобождения» как самого Бабарико, так и всех «задержанных журналистов и лиц, находящихся за решеткой за реализацию своих фундаментальных прав».

Бабарико был осужден лишь потому, «что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата», говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Петера Стано.

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Германия резко осудила судебный приговор Виктору Бабарико и потребовала его немедленного освобождения.
 
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