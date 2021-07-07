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Правительство ФРГ требует незамедлительного освобождения Бабарико
07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Германия резко осудила судебный приговор Виктору Бабарико и потребовала его немедленного освобождения.
Это был «политически мотивированный процесс», противоречащий всем правовым принципам, и «незаконный приговор», заявила в среду, 7 июля, заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, сообщает
По ее словам, правительство ФРГ стоит на стороне белорусского народа в его «мужественном стремлении к демократии, свободе и политическому самоопределению».
Ранее с осуждением приговора
Бабарико был осужден лишь потому, «что пытался реализовать свое политическое право участвовать в президентских выборах в августе 2020 года в качестве кандидата», говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Петера Стано.
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Германия резко осудила судебный приговор Виктору Бабарико и потребовала его немедленного освобождения.
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