ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва построит стену на границе с Беларусью для сдерживания мигрантов

07.07.2021 19:17 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов, а к охране границы будет привлечена армия. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - сказала она. Глава правительства также отметила, что страна задействует армию для усиления патрулирования на границе.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Беларусью, но пока они не реализованы. Около 40% этой границы физическим барьером, как его назвала премьер, не оснащены.

С начала года в Литве задержаны более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Беларуси. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов, а к охране границы будет привлечена армия. Об этом сообщила в среду на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена президента Гаити умерла от ранений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by