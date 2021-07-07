Литва построит стену на границе с Беларусью для сдерживания мигрантов

Источник материала: Смартпресс

Литва намерена построить барьер на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов, а к охране границы будет привлечена армия. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает ТАСС .

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - сказала она. Глава правительства также отметила, что страна задействует армию для усиления патрулирования на границе.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Беларусью, но пока они не реализованы. Около 40% этой границы физическим барьером, как его назвала премьер, не оснащены.

С начала года в Литве задержаны более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Беларуси. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.