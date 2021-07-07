«Нешульман»: К переговорам по Беларуси в ближайшее время могут привлечь Владислава Суркова

телеграм-канал "Нешульман". Источник рассказал, что к переговорам по Беларуси в ближайшее время могут привлечь Владислава Суркова. Ждём прорыва, пишет российский политический"Нешульман".

"Сурков серьезно озабочен востребованностью. Учитывая, что с ВШЭ ничего не срослось. Учитывая новый стратегический союз с Медведевым, Беларусь представляется вроде бы удачным местом доказать свою нужность, особенно на фоне Козака, - комментирует это сообщение близкий к Кремлю телеграм-канал "Незыгарь".



