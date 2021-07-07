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Олег Газманов подумывает завершить музыкальную карьеру

07.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олег Газманов подумывает завершить музыкальную карьеру

Известный российский музыкант Олег Газманов отпраздновал 70-летний юбилей и задумался о завершении карьеры, информирует ТАСС.

Певец подчеркивает, что готов завершить творческую карьеру. Газманов на данный момент гастролирует с новой программой, но мысли артиста о завершении активности на сцене посещают его все чаще.

Фото: instagram / oleggazmanov

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Известный российский музыкант Олег Газманов отпраздновал 70-летний юбилей и задумался о завершении карьеры, информирует ТАСС. Певец подчеркивает, что готов...
 
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