До +31°С, а потом еще жарче. Прогноз погоды на 8 июня

Источник материала: ОНТ

В Беларусь пришла вторая волна жары. Как и первая, июньская, она будет интенсивной и продолжительной. В ближайшие дни температура продолжит повышаться, а в большинстве районов вероятность осадков приблизиться к нулю.

Завтра погодой будет управлять поле повышенного атмосферного давления, лишь днем по Брестской и Гродненской областям скажется влияние влажного атмосферного фронта с южных широт. Без осадков, только по западу кратковременные дожди и грозы. Влажность до 50%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром температура от +21°С по северу страны до +23°С. В середине дня столбики термометров достигнут +31°С. К вечеру – от +27°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу.

В последующие два дня Беларусь останется под влияние антициклона, с центром над центральными районами Европейской части России. Сохранится знойная погода. Небольшая облачность, но без осадков. Влажность до 40%. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура ночью +12…+19°С, днем +28…+34°С.

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