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Президентский спортивный клуб запустил масштабный социальный проект «Спорт для всех»

07.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Спорт для всех» – масштабный социальный проект с таким названием запустил Президентский спортивный клуб. Главная цель – поддержка и популяризация здорового образа жизни.

В рамках проекта будут построены комплексные площадки для занятий разными видами спорта. Первую, для воркаута, в день 16-летия Президентского спортивного клуба, открыли на базе Лошницкой гимназии в Борисовском районе. У жителей агрогородка появилась возможность тренироваться на свежем воздухе, на современной, комфортной площадке. Мастер-класс дали профессиональные спортсмены, были организованы конкурсы с призами от Президентского спортивного клуба. 

Новая площадка позволяет заниматься и детям, и взрослым, а также людям с ограниченными возможностями. Проект «Спорт для всех» охватит не только столицу, но и регионы нашей страны. 

В рамках проекта откроют не только площадки для воркаута. У всех желающих будет возможность заниматься и другими видами спорта: баскетболом, мини-футболом. 

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«Спорт для всех» – масштабный социальный проект с таким названием запустил Президентский спортивный клуб. Главная цель – поддержка и популяризация здорового...
 
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