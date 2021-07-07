Президентский спортивный клуб запустил масштабный социальный проект «Спорт для всех»

Источник материала: ОНТ

«Спорт для всех» – масштабный социальный проект с таким названием запустил Президентский спортивный клуб. Главная цель – поддержка и популяризация здорового образа жизни.

В рамках проекта будут построены комплексные площадки для занятий разными видами спорта. Первую, для воркаута, в день 16-летия Президентского спортивного клуба, открыли на базе Лошницкой гимназии в Борисовском районе. У жителей агрогородка появилась возможность тренироваться на свежем воздухе, на современной, комфортной площадке. Мастер-класс дали профессиональные спортсмены, были организованы конкурсы с призами от Президентского спортивного клуба.

Новая площадка позволяет заниматься и детям, и взрослым, а также людям с ограниченными возможностями. Проект «Спорт для всех» охватит не только столицу, но и регионы нашей страны.

В рамках проекта откроют не только площадки для воркаута. У всех желающих будет возможность заниматься и другими видами спорта: баскетболом, мини-футболом.

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