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На «Гродно Азоте» прокомментировали внеплановую остановку цеха и рыжеватый дым из трубы

07.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Гродно Азоте» выясняют причины внеплановой остановки одного из цехов. Сегодня около полудня горожане заметили, что из трубы идет рыжеватый дым.  

На предприятии подтвердили: утром были перебои в работе. Так называемый «лисий хвост» появился из трубы цеха, где выпускают азотную кислоту и удобрение.  Производство было остановлено, назначен дополнительный контроль за качеством воздуха. По данным специалистов, ситуация контролируемая. 

Сергей Силивоник, главный инженер предприятия «Гродно Азот»: «Санитарная служба "Гродно Азот" осуществляет мониторинг по датчикам, имеющимся по нашей территории, производится отбор проб. И эти данные говорят о том, что ситуация под контролем. Никаких вредных веществ в атмосферу не выбрасывалось. На данный момент все устранено, цех находится в стадии пуска. Это займет некоторое время. А то, что люди видят рыжий дым из  трубы, –  это штатная ситуация, эта ситуации предусмотрена технологическим регламентом этого производства». 

В ближайшее время цех вернется к работе. Также на предприятии продолжат мониторинг экологической обстановки.

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Теги: Гродно
 
 
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На «Гродно Азоте» выясняют причины внеплановой остановки одного из цехов. Сегодня около полудня горожане заметили, что из трубы идет рыжеватый дым.   На...
 
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