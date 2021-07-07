На «Гродно Азоте» прокомментировали внеплановую остановку цеха и рыжеватый дым из трубы

Источник материала: ОНТ

На «Гродно Азоте» выясняют причины внеплановой остановки одного из цехов . Сегодня около полудня горожане заметили, что из трубы идет рыжеватый дым.

На предприятии подтвердили: утром были перебои в работе. Так называемый «лисий хвост» появился из трубы цеха, где выпускают азотную кислоту и удобрение. Производство было остановлено, назначен дополнительный контроль за качеством воздуха. По данным специалистов, ситуация контролируемая.

Сергей Силивоник, главный инженер предприятия «Гродно Азот»: «Санитарная служба "Гродно Азот" осуществляет мониторинг по датчикам, имеющимся по нашей территории, производится отбор проб. И эти данные говорят о том, что ситуация под контролем. Никаких вредных веществ в атмосферу не выбрасывалось. На данный момент все устранено, цех находится в стадии пуска. Это займет некоторое время. А то, что люди видят рыжий дым из трубы, – это штатная ситуация, эта ситуации предусмотрена технологическим регламентом этого производства».

В ближайшее время цех вернется к работе. Также на предприятии продолжат мониторинг экологической обстановки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram