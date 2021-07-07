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На «Гродно Азоте» прокомментировали внеплановую остановку цеха и рыжеватый дым из трубы
Источник материала: ОНТ
На «Гродно Азоте»
На предприятии подтвердили: утром были перебои в работе. Так называемый «лисий хвост» появился из трубы цеха, где выпускают азотную кислоту и удобрение. Производство было остановлено, назначен дополнительный контроль за качеством воздуха. По данным специалистов, ситуация контролируемая.
В ближайшее время цех вернется к работе. Также на предприятии продолжат мониторинг экологической обстановки.
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На «Гродно Азоте» выясняют причины внеплановой остановки одного из цехов. Сегодня около полудня горожане заметили, что из трубы идет рыжеватый дым. На...
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