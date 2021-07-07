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Медведь вытащил женщину из палатки и растерзал ее
Источник материала: ОНТ
В Монтане (США) медведь гризли растерзал женщину-туристку. Об этом
Уточняется, что инцидент произошел во вторник 6 июля. Хищник проник в кемпинг туристов. Медведь выволок женщину из палатки и растерзал ее. На шум выбежал мужчина, с помощью спрея он прогнал зверя.
Медики не успели спасти пострадавшую.
Фото: Pixabay
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В Монтане (США) медведь гризли растерзал женщину-туристку. Об этом информирует NBC Montana. Уточняется, что инцидент произошел во вторник 6 июля. Хищник проник в кемпинг...
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