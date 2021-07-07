Нина Железнова, руководитель сельхозпредприятия. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Сильные, но при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на процветание страны. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании страны.

Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины Беларуси. 7 июля вечером: когда колыбель – земля родная. Нина Железнова – руководитель сельхозпредприятия. И ей есть что сказать.





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