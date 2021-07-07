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Эксперт: против Беларуси ведется политика изматывания всевозможными ограничениями
Источник материала: ОНТ
Эксперты уверены, что против Беларуси ведется политика изматывания всевозможными ограничениями.
И за этим стоят как политические силы Запада, так и транснациональные корпорации и даже банковские круги, которые преследуют только свои собственные интересы.
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Эксперты уверены, что против Беларуси ведется политика изматывания всевозможными ограничениями. И за этим стоят как политические силы Запада, так и...
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