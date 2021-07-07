Украинские националисты избили белорусов в Киеве. У одного пострадавшего – серьёзные травмы

Источник материала: ОНТ

Тревожная информация пришла из Киева. Украинские националисты избили белорусов. Нападение совершено рядом с нашим посольством.

Группа наших соотечественников пришла к диппредставительству с государственными флагами. Во время акции их атаковали местные радикалы. Избили людей и применили против них газовые баллончики. У одного из белорусов – серьёзные травмы. Ему оказана медицинская помощь. Посольство Беларуси в Украине направило ноту в МИД принимающей стороны – дипломаты серьёзно обеспокоены недостаточными мерами безопасности для диппредставительства и белорусов в целом.

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