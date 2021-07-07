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Украинские националисты избили белорусов в Киеве. У одного пострадавшего – серьёзные травмы
Источник материала: ОНТ
Тревожная информация пришла из Киева. Украинские националисты избили белорусов. Нападение совершено рядом с нашим посольством.
Группа наших соотечественников пришла к диппредставительству с государственными флагами. Во время акции их атаковали местные радикалы. Избили людей и применили против них газовые баллончики. У одного из белорусов – серьёзные травмы. Ему оказана медицинская помощь.
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Тревожная информация пришла из Киева. Украинские националисты избили белорусов. Нападение совершено рядом с нашим посольством. Группа наших соотечественников...
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