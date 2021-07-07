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Роман Протасевич: возвращаюсь к жизни в интернете, я снова с вами

07.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич: возвращаюсь к жизни в интернете, я снова с вами

У Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter. В одном из первых постов он рассказал, что «возвращается к жизни в интернете» и обещает отвечать на сообщения.

Роман Протасевич: «Привет друзья, это мой новый Twitter. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете, теперь я всегда буду на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать – я постараюсь максимально быстро на это ответить».

Напомним, в начале июня Роман дал интервью Марату Маркову, в котором рассказал о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах.

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У Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter. В одном из первых постов он рассказал, что «возвращается к жизни в интернете» и обещает отвечать на сообщения....
 
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