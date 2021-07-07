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Роман Протасевич: возвращаюсь к жизни в интернете, я снова с вами
Источник материала: ОНТ
У Романа Протасевича появился
Напомним, в начале июня Роман дал интервью Марату Маркову, в котором рассказал о
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У Романа Протасевича появился новый аккаунт в Twitter. В одном из первых постов он рассказал, что «возвращается к жизни в интернете» и обещает отвечать на сообщения....
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