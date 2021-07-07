Источник материала: ОНТ

Несмотря на попытки Запада расшатать экономику Беларуси, у нашей страны остаются надежные партнеры на Востоке. Крупные объекты здравоохранения в Минской области построит китайская корпорация – 7 июля подписан меморандум.





Возведут инфекционный госпиталь в Борисове, в ковидное время это особенно актуально, и хирургический корпус в областной больнице. Еще речь об экспортно-импортной торговле сельхозпродукцией. Китайская корпорация будет инвестировать в создание завода по производству детского питания, которое в будущем можно будет продавать в Поднебесную.

Китайская корпорация – для Беларуси партнер не новый. Она владеет акциями компании по развитию индустриального парка, выступала генподрядчиком в строительстве завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

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