Павла Виноградова арестовали на 15 суток

Суд Березинского района постановил арестовать бывшего политзаключенного Павла Виноградова на 15 суток, сообщила БелаПАН его супруга Светлана Виноградова.





По ее словам, Виноградова признали виновным по ч. 2 ст. 24.23 КоАП (призыв к массовому мероприятию с нарушением порядка его организации или проведения) за пост в «Фейсбуке».

Светлана Виноградова также сообщила, что в РОВД ей рассказали о новом производстве по ч. 1 ст. 24.23 КоАП в связи с изъятой табличкой с номером дома в бело-красно-белых тонах. «Табличку отправили на экспертизу. Если эксперт усмотрит нарушение, то это будет расценено как одиночный пикет, если не усмотрит — то нет», — отметила она.

Как сообщалось, вечером 5 июля живущий в Березино блогер и автор передачи «Это ж Виноград!» на телеканале «Белсат» Павел Виноградов написал в «Фейсбуке», что к нему домой пришли сотрудники милиции для «осмотра помещения».

Виноградов был арестован после президентских выборов 2010 года и осужден на четыре года лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным. 14 сентября 2011 года он вышел на свободу на основании указа о помиловании, за ним был установлен превентивный надзор на три с половиной года. Несколько лет назад Виноградов переехал из Минска в Березино, где живет с женой и маленьким ребенком.