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Неизвестный объект пролетит в 1,5 км от МКС - Роскосмос

07.07.2021 19:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогнозируемое минимальное расстояние, на которое неизвестный объект может приблизиться к Международной космической станции (МКС), сократилось с 4,6 до 1,5 км. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, информирует ТАСС.

"По новым данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По новым данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в четверг, 8 июля, в полутора километрах от...
 
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