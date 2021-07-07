Российские жд будут строить не только зеки. На строительство Восточного полигона привлекут и белорусов

"Мы подали заявку на привлечение рабочих из Беларуси, также планируем привезти из Кыргызстана и Узбекистана, работаем с комиссией Татьяны Голиковой, чтобы ускорено завезти эти силы", - сказал Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.





Он отметил, что правительство продолжает работу по мобилизации трудовых ресурсов.













"На проекте работает 11 тыс. человек, мы считаем, что для реализации проекта должно быть не менее 15 тыс. человек. Надеемся, что РЖД 15 тыс. человек мобилизует в течение июля, максимум августа. К концу года объем мобилизации должен дойти до 20 тыс. человек", - подчеркнул вице-премьер.





Он добавил, что в работах также задействованы железнодорожные войска - сейчас работает около 1 тыс. человек, будут привлечены дополнительные силы.





"Также ведем работу с Федеральной службой исполнения наказаний, тоже частично мобилизуем уже более тысячи человек", - сказал Хуснуллин.





По его словам, ключевой ресурс мобилизации трудовых ресурсов внутри РЖД.





"Предлагаем РЖД мобилизовать ресурсы внутри, но для этого надо принять решение по стоимости. Сегодня зарплата железнодорожников выше, чем зарплата строителей", - подчеркнул вице-премьер.

В России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.





В июне Хуснуллин заявлял, что до 2024 года на российские стройки необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов.





Также он отмечал, что для работ на строительных площадках в России потенциально может быть привлечено около 180 тыс. заключённых.



