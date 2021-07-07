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Жена президента Гаити умерла от ранений

07.07.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая леди Гаити скончалась от огнестрельных ранений через несколько часов после смерти мужа.

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза также скончалась от полученных ран. В ночь на среду, 7 июля, на их резиденцию напали неизвестные, сообщает Diario Libre.

Отмечается, что информацию о смерти первой леди Мартин Моиз подтвердил президент Олимпийского комитета Гаити Ханс Ларсен.

Как сообщалось, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его жену госпитализировали с огнестрельными ранениями, но спасти ее не удалось.

Как заявил премьер-министр Клод Жозеф, нападавшие общались друг с другом на испанском языке. На данный момент международный аэропорт в Порт-о-Пренсе не принимает рейсы.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди ночью напали на резиденцию президента и убили главу государства, пишет telegraf.by

Напомним, в феврале 2021 года на Гаити провалилась попытка переворота. Правоохранители задержали более 20 человек по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента.
 
 
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Первая леди Гаити скончалась от огнестрельных ранений через несколько часов после смерти мужа.
 
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