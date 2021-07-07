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Врачи назвали число людей с положительным ВИЧ-статусом и сказали, почему на самом деле их больше

07.07.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

70% ВИЧ-инфекций — в результате незащищенных сексуальных контактов

В Беларуси на 1 июня 2021 года положительный статус ВИЧ — у 23 тысяч человек.

Такую информацию дали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там отметили, что в действительности количество случаев больше, чем в статистике. Все потому, что люди не сопоставляют свое поведение и возможность заразится инфекцией.

По данным последних лет выяснилось, что в Беларуси более 70% ВИЧ-инфекций — в результате незащищенных сексуальных контактов, 15% – от наркотических инъекций.

Инфекция все чаще регистрируется среди людей старше 30 лет. По социальному признаку преобладают рабочие и служащие – их около 45-49%.

Только тестирование поможет выяснить наличие ВИЧ. Проверится можно в любом учреждении здравоохранения, даже анонимно. Также можно купить набор для самостоятельного тестирования, пишет kp.by
 
 
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70% ВИЧ-инфекций — в результате незащищенных сексуальных контактов
 
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