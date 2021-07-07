Врачи назвали число людей с положительным ВИЧ-статусом и сказали, почему на самом деле их больше

В Беларуси на 1 июня 2021 года положительный статус ВИЧ — у 23 тысяч человек.





Такую информацию дали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там отметили, что в действительности количество случаев больше, чем в статистике. Все потому, что люди не сопоставляют свое поведение и возможность заразится инфекцией.





По данным последних лет выяснилось, что в Беларуси более 70% ВИЧ-инфекций — в результате незащищенных сексуальных контактов, 15% – от наркотических инъекций.





Инфекция все чаще регистрируется среди людей старше 30 лет. По социальному признаку преобладают рабочие и служащие – их около 45-49%.



