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Ответный ход: Литва высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов
07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси.
Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву, сообщает
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.
МИД Беларуси во вторник сообщило, что
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Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву.
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