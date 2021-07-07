Ответный ход: Литва высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов

Источник материала: Салiдарнасць

Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси.

Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву, сообщает DELFI . Это ответ на аналогичный шаг Минска.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.

МИД Беларуси во вторник сообщило, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума , пока не будут прекращены «недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси». Персонал посольства сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников.