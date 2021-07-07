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Евросоюз призывает власти Беларуси разрешить полное присутствие дипмиссий

07.07.2021 20:12 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий, чтобы дипломатия могла работать, заявила Европейская служба внешних действий в ответ на решение официального Минска до минимума сократить численность персонала сотрудников посольства Литвы.

Евросоюз призывает власти Беларуси разрешить полное присутствие дипмиссий
Посольство Литвы в Минске. Фото: yandex.ru

«Этим решением режим Лукашенко закрывает дальнейшие дипломатические каналы связи. Кроме того, сокращая консульский персонал дипломатических представительств стран-членов ЕС, режим ограничивает возможности для белорусов путешествовать в ЕС», — говорится в заявлении, передает БелаПАН.

Как поминает ЕСВД, в октябре прошлого года «по требованию режима» послы Литвы и Польши покинули Беларусь, а в мае этого года всем сотрудникам посольства Латвии в Минске было приказано покинуть страну. Совсем недавно белорусские власти попросили главу делегации ЕС в Минске вернуться в Брюссель для консультаций.

«Этими действиями режим еще больше изолирует себя. Такие решения также наносят ущерб Беларуси и ее населению, — говорится в заявлении. — Сохранение дипломатических каналов связи во время трудностей имеет решающее значение. ЕС призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, чтобы дипломатия работала».

5 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вручил Светлане Тихановской свидетельство о наделении ее офиса в Литве статусом «официального представительства белорусской демократии».

На следующий день в белорусский МИД была вызвана временная поверенная в делах Литвы Аста Андрияускене. Дипломату указали на «категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого белорусского демократического представительства в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».

Вслед за действиями Минска Вильнюс сократил численность штата посольства Беларуси в Литве.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий, чтобы дипломатия могла работать, заявила Европейская служба внешних...
 
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