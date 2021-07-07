В Гомеле начался новый суд над признанным политзаключенным 17-летним Никитой Золотаревым

В суде Центрального района Гомеля 7 июля начался суд над несовершеннолетним политзаключенным Никитой Золотаревым.





Золотарева задержали 11 августа 2020 года — на тот момент ему было еще 16 лет. Впоследствии его осудили на пять лет лишения свободы за «массовые беспорядки» и незаконные действия с горючими веществами — якобы он бросил в сторону силовиков бутылку с «коктейлем Молотова». Отец политзаключенного говорит, что сын болеет эпилепсией и рассказывал, что его били во время содержания в СИЗО, передает БелаПАН .

Золотарев обвиняется в нападении на конвоиров в гомельском СИЗО, где содержится еще с августа. По материалам дела, 21 марта Золотарев, будучи в служебном кабинете психологической службы, отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и пройти в камеру. Двое конвоиров применили к нему физическую силу и вывели в коридор. Там заключенный сделал подножку одному из конвоиров, и когда тот упал, Золотарев схватил его за волосы и шею. Также, по версии следствия, подросток высказывал угрозы насилия в адрес сотрудницы СИЗО.

Процесс ведет судья Виктор Казачек, гособвинитель — Роман Громыко. По словам присутствующих на суде, для заседания выделили зал малой вместимости, из-за чего не все желающие смогли попасть на процесс.

Потерпевшие на суде утверждали, что после поломки сантехники в камере Золотарева он провел ночь в кабинете психолога. Утром он отказался возвращаться в неприбранную камеру и конфликтовал с сотрудниками СИЗО. Тогда они применили к нему физическую силу. По словам конвойных, Золотарев наносил им удары, хватал за волосы, а в адрес сотрудницы СИЗО высказывал угрозы: «Когда освобожусь — сожгу!».

Золотарев вину признал, но отметил, что это было не нападение, а сопротивление, обусловленное его эмоциональным состоянием. «Я почти два месяца провел в одиночке, а у меня эпилепсия. Я боюсь оставаться один. Кто мне поможет, если у меня будет приступ? Из-за того, что я сижу "по политике", ко мне плохое отношение со стороны сотрудников. Они отводят меня от камер наблюдения в СИЗО и бьют», — заявил несовершеннолетний.

8 июля в суде состоятся судебные прения.