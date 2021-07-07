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Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка

07.07.2021 20:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства.

"Установлено, что за период преступной деятельности организованной группой Виктора Бабарико получено в качестве взяток около Br16,4 млн, 5 млн евро и $7,5 млн", - отметили в Генпрокуратуре.

Приговором Верховного Суда Республики Беларусь обвиняемые осуждены по всем статьям обвинения.

"По предложению гособвинителя с Виктора Бабарико в доход государства взыскано свыше Br47,7 млн", - добавили в ведомстве.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Установлено, что за период преступной деятельности организованной группой Виктора Бабарико получено в качестве взяток около Br16,4 млн, 5 млн евро и $7,5 млн", -...
 
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