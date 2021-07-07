Швейцария, Норвегия и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских властей

Источник материала: Салiдарнасць

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций Евросоюза против белорусских властей.

Об этом пишет Reuters .

Накануне на сайте Совета ЕС появилось сообщение о том, что к санкциям ЕС также присоединились семь стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает Настоящее Время .

В санкционный список этих стран включены 78 человек и семь компаний.

В Евросоюзе отметили, что приветствуют это решение.