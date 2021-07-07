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Швейцария, Норвегия и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских властей
07.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций Евросоюза против белорусских властей.
Об этом пишет
Накануне на сайте Совета ЕС появилось сообщение о том, что к санкциям ЕС также присоединились семь стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, сообщает
В санкционный список этих стран включены 78 человек и семь компаний.
В Евросоюзе отметили, что приветствуют это решение.
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В Евросоюзе отметили, что приветствуют это решение.
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