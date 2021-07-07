ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Партию паркетной доски - пытались ввезти на территорию ЕАЭС

07.07.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Незадекларированный груз - партию паркетной доски - пытались ввезти на территорию ЕАЭС. Нарушение раскрыли таможенники в пункте пропуска "Козловичи". Из Польши в Беларусь прибыл грузовик MAN. По документам, везли 1,5 млн единиц аэрозольных приводов. В ходе проверки было выявлено несоответствие данных в бумагах и реальной картины. Вместо заявленного груза, в машине нашли иную продукцию, это свыше 1 150 упаковок паркетной доски различных размеров. Предварительно, товар оценили в сумму порядка 270 тысяч рублей. Начат административный процесс.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незадекларированный груз - партию паркетной доски - пытались ввезти на территорию ЕАЭС. Нарушение раскрыли таможенники в пункте пропуска "Козловичи". Из Польши в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by