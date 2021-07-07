Источник материала: БT

Незадекларированный груз - партию паркетной доски - пытались ввезти на территорию ЕАЭС. Нарушение раскрыли таможенники в пункте пропуска "Козловичи". Из Польши в Беларусь прибыл грузовик MAN. По документам, везли 1,5 млн единиц аэрозольных приводов. В ходе проверки было выявлено несоответствие данных в бумагах и реальной картины. Вместо заявленного груза, в машине нашли иную продукцию, это свыше 1 150 упаковок паркетной доски различных размеров. Предварительно, товар оценили в сумму порядка 270 тысяч рублей. Начат административный процесс.





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