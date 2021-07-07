|
О решении прийти в Беларусь, жизненном кредо и секретах бизнеса. Рассказывает основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начало масштабного проекта в архитектуре и градостроительстве положено в столице. Заключен договор на возведение умного города на севере Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая – инвестор Мохамед Али Алаббар.
Современность, технологичность и комфорт. Это неизменные требования к недвижимости, которую возводит один из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства. Его Превосходительство Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties, уже четверть века в бизнесе.
Именно он вдохновитель и исполнитель концепции современного Дубая и именно его компания построила самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и крупнейший торговый центр на планете Dubai Mall, который привлекает 19 миллионов посетителей в год. Его компания присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Азии, Северной Африке, Северной Америке и Европе.
И вот в географии компании Минск. И, как отметил Мохамед Али Алаббар, Беларусь – это не просто место для инвестиций, а страна, где у него есть друзья. При этом в основе работы инвестора главное – изменить жизнь людей к лучшему, используя новейшие возможности и технологии.
Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties:
К тому же наша страна фактически единственная в ковидный период не остановила экономику, она продолжала работать. Бизнесмен не скрывает, что в нашей стране нашел комбинацию хорошего инвестиционного климата и возможности устанавливать эффективные личные контакты.
Мохамед Али Алаббар:
О новом инвестиционном проекте в Минске активно заговорили в октябре 2020 года.
Инвестор из Арабских Эмиратов тогда приехал в белорусскую столицу и на месте будущей глобальной стройки заложил капсулу, тем самым подтвердив: компания пришла с масштабным проектом и готова вкладывать свой капитал.
Читайте также:
Через три с половиной месяца – исторический день для градостроительной сферы столицы. На прошлой неделе заключен инвестиционный договор о возведении в Минске так называемого умного города. Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед Али Алаббар.
Это многофункциональный комплекс с инвестициями в 4 миллиарда долларов.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы планируем туда провести ветку метро. Естественно, там будут самые современные подходы в транспортной инфраструктуре. Естественно, и экологические виды транспорта (троллейбус, электробус) будут максимально использоваться на этой территории.
Кристина Федорович, корреспондент:
Мохамед Али Алаббар:
Мохамед Али Алаббар:
Важный момент: подрядчики, которые будут работать на минском проекте, будут именно из Беларуси. И материалы тоже с пометкой Made in Belarus. И что же до цифр – комплекс добавит 5-7 % к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.
Мохамед Али Алаббар:
Целый умный город одного из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства планируют реализовать в 2021-2040-х годах. А в основе формулы успеха – любовь к своему делу и трудолюбие.
Мохамед Али Алаббар:
Человек должен быть позитивным. И нужно окружать себя позитивно мыслящими людьми. Это поможет вам поверить в то, что нет ничего невозможного. Это то, что поддержит вашу веру в себя. Общение с интересными людьми, достигшими определенных результатов, помогает расти над собой, повышает ценность вашей личности. Нужно повышать свое образование, совершенствовать навыки и умения. Нужно черпать информацию о мире, много читать. И будьте смелыми, берите на себя ответственность за принятие решений в бизнесе. Да, это рискованно, но смелые люди о рисках не думают, они просто отважны по натуре. И если мы общаемся с людьми, которые мыслят в таком ключе, они оказывают на нас правильное влияние. Таким образом, успех – это комбинация таких действий, как усердная работа, ответственность брать на себя риски, саморазвитие, общение с лучшими людьми, а также такого качества, как смелость.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О решении прийти в Беларусь, жизненном кредо и секретах бизнеса. Рассказывает основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая
Новости Беларуси. Начало масштабного проекта в архитектуре и градостроительстве положено в столице. Заключен договор на возведение умного города на севере...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)