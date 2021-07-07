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Игорь Сергеенко о «Славянском базаре»: продажа билетов идёт достаточно интенсивно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На шесть дней Витебск окунется в атмосферу незабываемого праздника. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около 100 мероприятий. Фестивальная палитра не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя форума.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
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Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в...
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