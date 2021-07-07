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В Минске 16-летнюю девушку на пешеходном переходе сбил автомобиль

07.07.2021 20:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 16-летняя девушка на пешеходном переходе попала под колеса автомобиля "Рено", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 17.10. "Автомобиль двигался по ул.Герасименко со стороны ул.Байкальской и наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - уточнили в Госавтоинспекции.

После инцидента пострадавшая с травмами доставлена в учреждение здравоохранения.

По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Тем, в свою очередь, следует убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают пешеходов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло около 17.10. "Автомобиль двигался по ул.Герасименко со стороны ул.Байкальской и наехал на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому...
 
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