Чем запомнился актер Игорь Андреев. Три роли, которые никто из наших артистов до него не сыграл

пишет Белсат. Игорь Андреев был большим поклонником поэзии Янки Купалы, активно выражал свое несогласие с любой несправедливостью и незадолго перед смертью воплотил на экране те роли, которых никто до этого из отечественных артистов не играл,Белсат.





Он был первым исполнителем роли Василя Быкова









Игорь Андреев. Фото: ФБ





Год назад Игорь Андреев начал сотрудничать с историко-документальным сериалом «Лабиринты». Его дебют в этом проекте – роль Василя Быкова в серии: «Василь Быков: пуля для КГБ». Уставший от отсутствия интересных предложений Игорь Андреев был счастлив исполнить эту роль. Он играл Быкова, который вернулся на родину и вступает в свой последний поединок со спецслужбами. Глядишь, как мягкий интеллигентный, всегда улыбчивый артист перевоплощается в сурового, аскетичного автора «Сотникова» – и не устаешь удивляться его мастерству.





Во время подготовки к роли, артиста поразила повесть Быкова «Афганец», о человеке, который захотел убить диктатора, но сам незаметно для самого себя стал его верным служителем. «Это наша вечная беда, кого ненавидим, тому и служим, а горло перегрызем человеку, который захочет нас от тирана освободить», – говорил Игорь Андреев во время съемок фильма.

Он первый в Беларуси артист, кто сыграл Иосифа Сталина

В одной из следующих серий «Лабиринтов», посвященных Янке Купале («Янка Купала: тайна смерти»), артист воплотил фантасмагорический образ Иосифа Сталина. Андреев был совершенно неузнаваем. И дело здесь было не только в гриме. Его Сталин был внешне мягким, благородным, незлым. И вот такой вроде бы добрый дяденька вдруг выхватывает нож и перерезает горло одной из своих жертв. Это выглядело очень ужасно, даже когда ты находишься на съемочной площадке и понимаешь, что это игра.





Незадолго перед смертью сыграл врача, на которого давят спецслужбы





Весной этого года, в новой серии «Лабиринтов», где рассказывалось о Ларисе Гениюш, Игорь Андреев сыграл двойную роль – главврачей Зельвенской и Городокской больниц, которые вынуждены сотрудничать со спецслужбами и выведать у главной героини о ее антисоветских планах. Это была одна из лучших ролей артиста. Он сыграл тонкий и трагический образ вроде бы неплохого человека, который однако вынужден подчиняться обстоятельствам, так как «вы же сами все понимаете». Во время съемок Андреев говорил, что хочет передать психологическое состояние типичного сегодняшнего чиновника. И это ему удалось полностью.





Игорь Андреев был уникальным актером. Вполне естественным когда играл положительных героев и нравственных уродов, интеллигентов и хамов, двурушников и правдорубов. Кроме актерства долгое время занимал руководящие должности (был директором Белгосфилармонии и заместителем и первым заместителем директора родного театра, а также Театра юного зрителя), но это не испортило его характер и в чиновника он не превратился. Был прекрасным поваром и создавал настоящие шедевры кулинарии, всегда оставался верным мужем, который искренне любил свою жену Ольгу. Когда год назад началась революция, активно выступал против насилия и даже был задержан.





Его любимым стихотворением был шедевр Янки Купалы «І прыйдзе…» В этом произведении Янка Купала боялся, что потомок «соскучится», когда узнает, что поколение поэта «согнет свою спину в крюк», предаст свои принципы и идеалы. «Мы не должны сгибаться», – повторял Игорь Андреев, – «Не должны». И ходил всегда с гордо поднятой головой и выпрямленной спиной.





Прощание с актёром Игорем Андреевым состоится 9 июля в 11:30 в фойе НАДТ имени М. Горького. Начало гражданской панихиды в 12:00.







