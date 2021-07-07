ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы снова купили больше валюты, чем продали. Как это влияет на курс рубля?

07.07.2021 20:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусы не любят менять свои привычки. По статистике Нацбанка, в январе — июне физлица купили валюты на $457,8 млн больше, чем продали.

Белорусы снова купили больше валюты, чем продали. Как это влияет на курс рубля?
aif.by
Как это влияет на экономику, объясняет старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

— Почему физлица продолжают скупать валюту? Тренды и мотивы не меняются. Согласно опросам Нацбанка, у населения высокие инфляционные ожидания, и они продолжают расти. Возникает страх перед санкциями против Беларуси. Вот все и бегут за долларом. Причем люди хранят наличные, а не несут деньги в банки, отток долларовых депозитов продолжается, — говорит специалист.

Согласно статистике, физлица больше покупают валюты, чем продают. Однако с предприятиями ситуация противоположная. За январь — июнь субъекты хозяйствования купили валюты на $583,5 млн меньше, чем продали. Компании, особенно экспортные, продолжают приносить валютную выручку, которая превосходит прежние ожидания.

— Предприятия, которые привлекают валюту в Беларусь из-за границы, всю либо значимую ее часть обменивают на рубли, чтобы платить зарплаты и налоги. По законам рынка, если мы больше продаем долларов, чем покупаем, курс белорусского рубля укрепляется, что мы и можем наблюдать в последние несколько месяцев: курс варьируется в диапазоне 2,5—2,6 и не выходит из него, — подчеркивает эксперт. — Это одна из причин, по которой курс белорусского рубля относительно стабилен.

Если тенденция поменяется и доллар сильно укрепится, это негативно скажется на белорусских предприятиях, которые имеют долги в иностранной валюте. Лев Львовский говорит, что в этом случае часть предприятий могут испытать серьезные проблемы, однако нет предпосылок, что это произойдет в ближайшем будущем. Рост валютной выручки экспортеров и замороженная рублевая ликвидность пока что продолжают обеспечивать стабильность рубля, а санкции будут вступать в силу постепенно.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы не любят менять свои привычки. По статистике Нацбанка, в январе — июне физлица купили валюты на $457,8 млн больше, чем продали.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР допускает ослабление белорусского рубля до 2,65–2,70 за доллар к концу года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by