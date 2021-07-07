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ЕАБР допускает ослабление белорусского рубля до 2,65–2,70 за доллар к концу года

07.07.2021 21:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе. Такой вывод содержится в представленном 7 июля Евразийским банком развития актуализированном макроэкономическом прогнозе для региона операций ЕАБР на 2021 год.

ЕАБР допускает ослабление белорусского рубля до 2,65–2,70 за доллар к концу года

В документе курс белорусского рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,60 в среднем за 2021 год.

«Как мы и ожидали в предыдущем прогнозе, в первой половине этого года курс белорусского рубля был поддержан расширением экспорта и слабостью импорта. Однако масштаб этой поддержки оказался более существенным, и курс рубля к доллару в первом полугодии был более крепким. Наряду с ускорившейся внутренней инфляцией это привело к снижению недооцененности белорусской валюты, курс которой к валютам стран — основных торговых партнеров во II квартале практически достиг равновесия (к доллару сохраняется небольшая недооцененность). В результате поддержка белорусских производителей со стороны курсового фактора снижается, а импульс для экспорта со стороны внешнего спроса уменьшится по мере завершения активной фазы восстановления экономики России», — говорится в докладе.

Отмечается, что девальвационные ожидания населения, в свою очередь, продолжают влиять на белорусскую валюту. В таких условиях базовый прогноз ЕАБР предполагает ослабление рубля во втором полугодии до 2,65–2,70 за доллар к концу года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе. Такой вывод содержится в представленном 7 июля Евразийским банком развития...
 
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