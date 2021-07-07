ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

07.07.2021 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В первый соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, на который заявились 27 пар, состоялась манежная езда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

В категории двух звезд промежуточный протокол возглавляет 17-летняя воспитанница РЦОПа по конному спорту Полина Михайловская на лошади Этвих. В предолимпийской программе три звезды лидерство захватили Валерия Сушинская и ее четвероногий напарник Гленвеле. Напомним, в манежной езде программа длится 4,5 минуты, пара должна выполнить 24 специальных элемента в определенном порядке.

В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

Наталья Рубашко, судья соревнований:
Здесь, конечно, обращается внимание на то, как лошадь подчиняется всаднику, потому что элементы не очень сложные (исходя из этого уровня сложности). Допустим, в трех звездах у них главный элемент – это простая перемена ноги, а также всевозможные боковые движения.

Мы не уступаем по уровню европейским всадникам. Но дело в том, что конкуренция действительно очень серьезная, и завоевать и как-то утвердиться именно в призовых местах очень сложно. Но мы к этому стремимся. Тем более, если говорить о троеборье, это все-таки сложный вид спорта, где определяющими являются именно полевые испытания, которые будут в пятницу.

В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

В программе отечественного турнира в пятницу (9 июля) состоится кросс, ну а в субботу (10 июля) – финал-конкур, после чего определятся победители. Этот старт является этапом подготовки к сезону 2021-2022 и квалификацией на чемпионат мира следующего года, а также юношескую и юниорскую Европу-2022.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В первый соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, на который заявились 27 пар, состоялась манежная езда, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протасевич рассказал, как ему живется под домашним арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by