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На участке МКАД из-за ДТП образовался затор

07.07.2021 21:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внутреннем кольце МКАД образовался затор от ул.Чижевских до Игуменского тракта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Причиной пробки стало ДТП, произошедшее на кольцевой недалеко от развязки с Игуменским трактом.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной пробки стало ДТП, произошедшее на кольцевой недалеко от развязки с Игуменским трактом.
 
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