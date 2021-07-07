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На участке МКАД из-за ДТП образовался затор
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внутреннем кольце МКАД образовался затор от ул.Чижевских до Игуменского тракта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Причиной пробки стало ДТП, произошедшее на кольцевой недалеко от развязки с Игуменским трактом.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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Причиной пробки стало ДТП, произошедшее на кольцевой недалеко от развязки с Игуменским трактом.
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