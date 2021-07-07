|
«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На шесть дней Витебск окунется в атмосферу незабываемого праздника. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи. Всего около 100 мероприятий. Фестивальная палитра не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя форума.
Пока участники фестиваля определяются со своими нарядами, сцену Летнего амфитеатра уже облачают в убранство. Около 30 различных специалистов колдуют над образом. Все эти бесконечные провода и сотни прожекторов станут одним целым.
Виктор Пралич, корреспондент:
Сцена Летнего амфитеатра за 30 лет ни разу не была похожа на предыдущую. Последние годы, кстати, над ее оформлением работают исключительно белорусские специалисты.
Алексей Одаренко, технический директор фестиваля «Славянский базар в Витебске»:
В гримерках уже сияют мебель и зеркала. Но пока не «звезды». Здесь все готово к их приезду. От роскошных с пометкой VIP до обычных – во всех перед фестивалем сделан ремонт.
Андрей Карпов, заведующий Летним амфитеатром:
Поспособствует этому и яркий наряд самой фестивальной столицы. Высажено около 900 тысяч цветов. Но и это еще не все. Перед самим форумом сюрприз ждет жителей и гостей Витебска от Зеленстроя. Пока держат в секрете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здесь каждый год должно быть "вау!", вот над этим мы и работаем». Что ждёт гостей «Славянского базара»?
Новости Беларуси. До главного культурного события лета – международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – осталась ровно неделя, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)