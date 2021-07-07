Мама 17-летнего политзаключенного: «Мне только остается продать себя на органы»

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня в Гомеле по второму уголовному делу начали судить несовершеннолетнего политзаключенного Никиту Золоторева.





В феврале подростка осудили по делу о «коктейлях Молотова» и приговорили к 5 годам воспитательной колонии . Теперь его обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО, а также в угрозах в адрес сотрудницы изолятора и членов ее семьи.

Прокурор выдвинул обвинение по статье 364 УК РБ «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Никита Золоторев признал вину, но добавил: «Это было не насилие, а сопротивление. Оскорбительные слова я произнес на эмоциях».

Во время судебного допроса Никита Золоторев сказал:

— Из-за того, что меня судили по «политическим» статьям, ко мне в СИЗО плохое, негуманное отношение. Я давно, почти два месяца, сидел один и уже не выдерживал: меня просто «подрывает» в такой ситуации.

Я неоднократно просил подсадить кого-нибудь ко мне в камеру. Я боюсь оставаться там один. У меня эпилепсия. Таблетки я получаю нерегулярно: иногда только после того, как специально обращаюсь по этому вопросу к медику. Если у меня в одиночке начнется приступ, кто мне поможет?

Накануне того самого дня, когда произошел инцидент, в камере Никиты произошла поломка сантехнического оборудования. Его вывели из помещения, он всю ночь провел в кабинете у психолога.

— Утром меня хотели вернуть в камеру, но я узнал, что там не убрано. Я отказался возвращаться в грязную камеру. В ответ услышал: «Если ты не пойдешь своим ходом, то мы тебя занесем». Потом мне начали заламывать руку, мне стало очень больно. Я пытался освободиться, и в суматохе так получилось, что сделал подножку одному из сотрудников, — рассказал Никита.

Никита утверждает, что никаких ударов сотруднику он не наносил, за одежду и части тела не хватал: «Я задел только маску».

В завершение Никита сказал: «Я добрый человек. Я мухи не обижу, если ко мне нормальное отношение».

Потерпевшие ходатайствовали перед судом о проведении их допроса в закрытом режиме с целью обеспечения личной безопасности. Сторона обвинения поддержала их ходатайство.

— Не хочу, чтобы мои фотографии и какие-то данные появлялись на разных интернет-порталах. Никита Золоторев у нас известная личность, так что это вполне может случиться, — заявил один из потерпевших.

— Может ли суд запретить присутствующим в зале хотя бы записывать наши показания? — поинтересовалась другая потерпевшая.

Суд отклонил это ходатайство. Допрос потерпевших прошел в открытом режиме.

Один из потерпевших заявил, что причиной конфликтной ситуации стал отказ Никиты Золоторева вернуться в неубранную камеру.

— Камеры в СИЗО убирают те, кто в них содержится. Специального персонала для уборки камер в нашем учреждении нет. Так что требования Никиты были незаконными, — сказал потерпевший.

Он также сообщил, что выполнял устный приказ начальника учреждения, когда выдворял Никиту из кабинета в камеру с применением силы. По приказу начальника он использовал и спецсредства — наручники.

— Золоторев хватал меня за волосы, за ухо, сорвал маску, — говорил потерпевший. — Лежа на полу, он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников СИЗО, непрестанно матерился.

Потерпевший заявил иск о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере тысячи рублей.

— Вы такой крупный, физически сильный человек. Как вы не смогли скрутить такого маленького? — спросил адвокат Никиты Золоторева у потерпевшего.

— Это вопрос не ко мне, а к Никите, — ответил тот.

Потерпевшая сотрудница СИЗО выдвинула свою версию произошедшего 20-21 марта. По ее мнению, Никиту вывело из себя, что в тот день он не получил передачу, которую он ждал. По словам сотрудницы, он в ярости фактически разгромил камеру, залил пол водой.

В кабинете психолога Никита, по мнению потерпевшей, демонстрировал признаки истерического поведения. Его осмотрел специалист-психиатр и ничего патологического не обнаружил. Когда Никиту насильно выдворяли из кабинета психолога, он высказал угрозы в адрес потерпевшей и ее семьи: «Выйду, спалю!»

По утверждению Никиты Золоторева, никаких планов мести в отношении сотрудницы СИЗО он не вынашивает, все сказанное объясняется состоянием, в котором он тогда находился, а на его извинения, потерпевшая ответила, что «сейчас такое время, что все может случиться». Потерпевшая также предъявила обвиняемому иск в одну тысячу рублей.

Мать Никиты Лилия Золоторева заявила суду:

— Мне только остается продать себя на органы. Я не работаю, у меня нет недвижимости, которую можно продать. Я не знаю, как я смогу выплатить эти иски.





Никита обратился к судье и сказал, что хочет сделать заявление. Он сообщил, что его по-прежнему часто бьют в СИЗО: «отводят от камер и наносят удары дубинкой». Пожаловался Никита и на то, что в камеру к нему подсаживают лиц с сомнительной, с его точки зрения, репутацией, которые провоцируют его.

Отец Никиты Михаил Лапунов после заседания сказал:

— Когда в августе Никиту задержали, он вообще не понимал, что происходит, и все время спрашивал: «Папа, за что? Папа, когда я пойду домой?» Вы представляете, как себя может чувствовать человек, который не сделал ничего плохого, а его называют преступником и соответственно относятся?

А теперь представьте, что этот человек — 16-летний мальчик, страдающий тяжёлым хроническим заболеванием. Никита до последнего верил, что сначала следствие, потом суд во всем разберётся — и он выйдет на свободу.

Но когда стало понятно, что надеяться не на что, у Никиты случился нервный срыв. Все усугублялось тем, что Никита тогда долго содержался в одиночной камере, что для него было настоящей пыткой, нерегулярно получал лекарства, которые отменять категорически запрещено.

Взрослый здоровый человек не выдержал бы всего этого и сорвался. Что же ожидать от подростка, столкнувшегося с такой страшной несправедливостью?

Следующее заседание суда состоится 8 июля.