Политзаключенную Ольгу Золотарь в день рождения перевели в РНПЦ психического здоровья

Политзаключенную Ольгу Золотарь 7 июля перевели из СИЗО в РНПЦ психического здоровья в Новинках для психиатрической экспертизы, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Сегодня Золотарь исполняется 38 лет. Экспертиза, как предполагается, продлится минимум две недели.

Женщину задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Сотрудники ГУБОПиК развернули ее машину и сопроводили к дому в поселке Ждановичи. Там прошел обыск, после которого Золотарь забрали в ИВС, а позже перевели в СИЗО-1 на ул. Володарского.

Пресс-служба УВД Миноблисполкома сообщала, что женщину задержали «за активную протестную деятельность», она была администратором местного дворового чата и организовывала несанкционированные массовые мероприятия: чаепития, прогулки, концерты.

29 марта женщине было официально предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Золотарь грозит до семи лет лишения свободы.

Как отмечают правозащитники, многодетная мать за решеткой уже почти четыре месяца. 111 дней она не видела своих пятерых несовершеннолетних детей. Недавно Ольга тяжело переболела COVID-19, а сейчас восстанавливает силы и здоровье.