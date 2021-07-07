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Григорий Азарёнок: «Они обезумели – Запад и его холуи. Они пытаются нас затравить. Санкции – это красные флажки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
В начале недели пришла ошеломляющая новость. От нас ушел Владимир Валентинович Меньшов. Великий кинорежиссер.
Григорий Азаренок:
Казалось бы, есть главная кинонаграда, есть деньги и слава, ну почему бы не стать конформистом, демократом, а попросту скотиной, почему не влиться в общий хор хулителей Советского Союза, не прогнуться под новый порядок? Но он не сделал этого. Он остался верен себе, своей жизни, своей стране и своей совести.
Посмотрите этот эпизод. Церемония награждения. Лучшим фильмом выбран подлый, ублюдочный, антисоветский, лживый фильм «Сволочи». Награду должен вручать Владимир Меньшов.
Я надеялся, что пронесет – не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему на мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания!
Григорий Азаренок:
Змагарские Telegram-каналы нашли новую героиню. Она не пожала руку Вадиму Гигину на церемонии вручения дипломов. Ох, какой смелый поступок. А слабо было сделать демарш на госэкзаменах?
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
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Григорий Азарёнок: «Они обезумели – Запад и его холуи. Они пытаются нас затравить. Санкции – это красные флажки»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий...
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