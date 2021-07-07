|
«Каждый, кто со мной, – учитель моей жизни». Эта белоруска 40 лет посвятила работе в культуре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» знает, как совместить любовь к искусству с эффективным менеджментом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людмила Шимбалева возглавляет картинную галерею Гавриила Ващенко – сейчас это одна из самых ярких площадок Гомеля, где создается и развивается городская культура. А начиналось все 14 лет назад с графика: первым директорским решением было увеличить время работы галереи – искусство не должно уходить на выходные. Теперь ежегодно сюда приходит 50 тысяч посетителей.
Людмила Шимбалева, директор картинной галереи имени Г. Х. Ващенко:
«Я всегда проводила мероприятия, озвучивала митинги, концерты, писала сценарии»
Людмила Шимбалева:
Я все время была в культуре. Но определенный период в жизни сложился так, 1990-е годы, которые немножко поменяли мою судьбу, и пришло время, когда ты понимаешь, что всю жизнь искал то, чем должен заниматься. Начинала в культуре и понимала, что это мое призвание – работать там, дарить радость людям, приглашать к прекрасному, к искусству, дарить свои знания.
«Когда я стала руководителем, просто поменяла график работы»
Людмила Шимбалева:
Ведь ты же понимаешь, что в это учреждение приходят люди. Что ты сегодня им подаришь, чем удивишь, что нового сможешь внести? Я всегда говорю своим коллегам: наше учреждение – не просто пришли, посмотрели и вышли – посетители должны уйти с определенным багажом знаний. Человек должен узнать, получить, увидеть что-то новое. Это очень важно.
«Наши предприятия художественных промыслов могли бы позавидовать тому, что делают дети»
Людмила Шимбалева:
Сегодня уже нельзя просто прийти в галерею, музей, сказать: посмотрите налево, посмотрите направо. Сегодня надо увлечь ребят и через какой-то интерактив рассказать о работе, заставить его подвигаться, найти эту работу. Это тот новый элемент, подход, через что мы можем привить любовь к искусству. Огромное внимание мы уделяем поиску молодых, талантливых, инициативных и творческих.
Людмила Шимбалева:
«Все люди, встречающиеся на моем пути, – это учителя моей жизни»
Как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Людмила Шимбалева:
Я возглавляю «Белорусский союз женщин» администрации Центрального района, и здесь для тебя есть очень много вопросов, которые надо сегодня решать. Это и посмотреть предприятия, какие там условия быта для людей, есть ли многодетные семьи, может быть, кому-то нужна помощь, необходимо поправить здоровье. Я никогда не боюсь учиться у людей. Я всегда говорю: все люди, встречающиеся на моем пути, – это учителя моей жизни. Каждый, кто со мной, – это учитель моей жизни. Поэтому, наверное, все в жизни получается, все успеваешь, искренне любишь то дело, которым ты занимаешься.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» знает, как совместить любовь к искусству с эффективным менеджментом, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)