ЕС призвал власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий стран союза

Источник материала: Смартпресс

Евросоюз призвал власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

Напомним, во вторник белорусские власти приказали главе миссии в посольстве Литвы в Минске и генеральному консулу в Гродно покинуть страну до 11 июля, резко ограничив дипломатическое присутствие Вильнюса в стране. Ранее Беларусь покинули дипломаты из Латвии и Польши. В начале июня главу представительства ЕС в Минске попросили вернуться в Брюссель для консультаций.

По мнению ЕС, тем самым власти Беларуси закрывают "дальнейшие дипломатические каналы связи".

"Кроме того, сокращая консульский персонал дипломатических представительств стран-членов ЕС, режим ограничивает возможности для белорусов путешествовать в ЕС", - отмечается в заявлении.

"Этими действиями режим еще больше изолирует себя. Такие решения также наносят ущерб Беларуси и ее населению. Сохранение дипломатических каналов связи во время трудностей имеет решающее значение", - подчеркивают в ЕС.

"ЕС призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, чтобы дипломатия работала", - отмечается в заявлении.