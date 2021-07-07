ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС призвал власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий стран союза

07.07.2021 21:51 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Евросоюз призвал власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

Напомним, во вторник белорусские власти приказали главе миссии в посольстве Литвы в Минске и генеральному консулу в Гродно покинуть страну до 11 июля, резко ограничив дипломатическое присутствие Вильнюса в стране. Ранее Беларусь покинули дипломаты из Латвии и Польши. В начале июня  главу представительства ЕС в Минске попросили вернуться в Брюссель для консультаций.

По мнению ЕС, тем самым власти Беларуси закрывают "дальнейшие дипломатические каналы связи".

"Кроме того, сокращая консульский персонал дипломатических представительств стран-членов ЕС, режим ограничивает возможности для белорусов путешествовать в ЕС", - отмечается в заявлении.  

"Этими действиями режим еще больше изолирует себя. Такие решения также наносят ущерб Беларуси и ее населению. Сохранение дипломатических каналов связи во время трудностей имеет решающее значение", - подчеркивают в ЕС.

"ЕС призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, чтобы дипломатия работала", - отмечается в заявлении.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз призвал власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов. Об этом говорится в заявлении Европейской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок: «Они обезумели – Запад и его холуи. Они пытаются нас затравить. Санкции – это красные флажки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by