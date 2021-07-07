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Важное за 7 июля

07.07.2021 21:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair: она добавила 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список. Кроме того, новый список санкций в отношении граждан Беларуси согласовал и Кабмин Украины. Но его еще должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны страны.

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Бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, которого задержали 23 мая после приземления в Минске самолета Ryanair, вернулся в социальную сеть Twitter. Там он уже успел поделиться тем, как отбывает домашний арест.

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В Смартэфире директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец рассказал о трендах и новых технологиях в стоматологии, о том, почему она не может быть дешевой и как часто вообще следует посещать стоматолога.

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Теги: Минск
 
 
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Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair: она добавила 78...
 
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