Важное за 7 июля

Источник материала: Смартпресс

Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair: она добавила 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список. Кроме того, новый список санкций в отношении граждан Беларуси согласовал и Кабмин Украины . Но его еще должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны страны.





МИД Литвы в ответ на "продолжающиеся, систематические и недружественные действия" решил симметрично сократить дипломатическое представительство Беларуси в своей стране. Вскоре в белорусском посольстве в Литве останется лишь один сотрудник для выполнения консульских функций и не более 3 сотрудников - для административных и технических.





ЕАБР представил новый макроэкономический обзор стран ЕАЭС. Спрогнозировал Беларуси дальнейшее ослабление рубля и инфляцию по итогам года в 8,7%. Но зато повысил оценку роста ВВП до 1,3%. Но это не точно, потому как влияние санкций мало предсказуемо.







Бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, которого задержали 23 мая после приземления в Минске самолета Ryanair, вернулся в социальную сеть Twitter . Там он уже успел поделиться тем, к ак отбывает домашний арест .





В Экономическом суде Минска прошло закрытое заседание по заявлению ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА". Суд признал законным решение специальной комиссии, на основе которого МВД просит признать продукцию TUT.ВY экстремистской .





В Смартэфире директор стоматологического центра "Камелия" Виталий Малец рассказал о трендах и новых технологиях в стоматологии, о том, почему она не может быть дешевой и как часто вообще следует посещать стоматолога.



