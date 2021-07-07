Важное за 7 июля

Швейцария расширила свои санкции против Беларуси, присоединившись к другим странам в своих действиях после инцидента с самолетом Ryanair: она добавила 78 физических лиц и семь организаций в свой санкционный список. Кроме того, новый список санкций в отношении граждан Беларуси согласовал и Кабмин Украины. Но его еще должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны страны.
МИД Литвы в ответ на "продолжающиеся, систематические и недружественные действия" решил симметрично сократить дипломатическое представительство Беларуси в своей стране. Вскоре в белорусском посольстве в Литве останется лишь один сотрудник для выполнения консульских функций и не более 3 сотрудников - для административных и технических.