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Экс-первая ракетка мира Владимир Самсонов завершил карьеру

07.07.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Легендарный игрок в настольный теннис Владимир Самсонов не сумел восстановиться от травмы и лишился шансов на поездку на свою седьмую Олимпиаду.

Экс-первая ракетка мира Владимир Самсонов завершил карьеру
Фото: НОК Беларуси

Белорусский теннисист 20 лет подряд находился в топ-10 ведущих игроков мира, возглавляя рейтинг в 1998, 1999 и 2000 годах. Владимир — 29-кратный победитель турниров ITTF World Tour, 10-кратный победитель Лиги европейских чемпионов, многократный призер чемпионатов мира и Европы.

В 2020 году он избран одним из вице-президентов Конгресса Европейского Союза настольного тенниса.

 
 
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Легендарный игрок в настольный теннис Владимир Самсонов не сумел восстановиться от травмы и лишился шансов на поездку на свою седьмую Олимпиаду.
 
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